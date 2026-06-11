Bretenoux

Atelier souffleur de verre

460 Graves Basses Bretenoux Lot

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 05:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Nous proposons une initiation au monde des souffleurs de verre

Nous proposons une initiation au monde des souffleurs de verre. Ici, vous pouvez confectionner votre propre gobelet ou boule de Noël

Tout public, sur réservation

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460 Graves Basses Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 7 80 50 35 62

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English :

We offer an introduction to the world of glassblowers

L’événement Atelier souffleur de verre Bretenoux a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne