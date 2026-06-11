Atelier souffleur de verre Bretenoux
Atelier souffleur de verre Bretenoux mercredi 1 juillet 2026.
Bretenoux
Atelier souffleur de verre
460 Graves Basses Bretenoux Lot
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 05:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Nous proposons une initiation au monde des souffleurs de verre
Nous proposons une initiation au monde des souffleurs de verre. Ici, vous pouvez confectionner votre propre gobelet ou boule de Noël
Tout public, sur réservation
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460 Graves Basses Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 7 80 50 35 62
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English :
We offer an introduction to the world of glassblowers
L’événement Atelier souffleur de verre Bretenoux a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne
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