Atelier spécial « slime » animé par les Kapseuses et Kapseurs de Bordeaux Samedi 18 avril, 15h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Vous connaissez le « slime » ?

Ou bien vous êtes curieux(ses) de découvrir ce qui se cache derrière cet étrange anglicisme ?

Alors venez participer à l’atelier ludique spécial « slime » : cette pâte gluante, visqueuse et élastique à fabriquer soi-même et malaxer à souhait.

Animation proposée par les Kapseurs (jeunes colocataires solidaires) de l‘Afev de Bordeaux, le samedi 18 avril à partir de 15h30, à la bibliothèque Bordeaux-Lac.

Sur inscription auprès des bibliothécaires, à partir de 6 ans.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://afev.org/nouvelle-aquitaine/bordeaux-m%C3%A9tropole/les-colocations-kaps-bordeaux »}, {« link »: « https://afev.org/nouvelle-aquitaine/bordeaux-metropole »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Animation ludique et participative pour enfants à la bibliothèque Bordeaux-Lac Atelier Jeu

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