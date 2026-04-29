Atelier Sport Vélo Santé Le Mix Mourenx

Mourenx

Atelier Sport Vélo Santé

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre de Mai à vélo .

Cet atelier d’auto-réparation vous enseignera les bases de l’entretien de votre vélo et vous permettra de gagner en autonomie à travers des jeux et des temps d’échanges. Vous pourrez aussi vendre ou acheter des pièces de seconde main pour réparer ou styliser votre bécane.

Tout public. .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46

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English : Atelier Sport Vélo Santé

L’événement Atelier Sport Vélo Santé Mourenx a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn