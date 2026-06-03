Atelier stop-motion avec le Ciné-Jeune de l’Aisne La Fère mercredi 26 août 2026.

La Fère

Atelier stop-motion avec le Ciné-Jeune de l’Aisne

La Fère Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Rendez-vous le 26 août de 14h00 à 17h00 à la Bibliothèque de La Fère .

Au programme

Atelier d’initiation au stop motion avec le Ciné-Jeune de l’Aisne.

Découvrez les techniques du cinéma d’animation et créez votre propre film image par image.

Gratuit.

Ouvert à tous à partir de 10 ans.

Sur réservation auprès de la bibliothèque.

Places limitées, inscription obligatoire.

Informations au 06 34 39 71 42 ou par mail bibliotheque@ville-lafere.fr

Rendez-vous le 26 août de 14h00 à 17h00 à la Bibliothèque de La Fère .

Au programme

Atelier d’initiation au stop motion avec le Ciné-Jeune de l’Aisne.

Découvrez les techniques du cinéma d’animation et créez votre propre film image par image.

Gratuit.

Ouvert à tous à partir de 10 ans.

Sur réservation auprès de la bibliothèque.

Places limitées, inscription obligatoire.

Informations au 06 34 39 71 42 ou par mail bibliotheque@ville-lafere.fr .

La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 34 39 71 42 bibliotheque@ville-lafere.fr

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English :

Meet us on August 26 from 2:00 to 5:00 p.m. at the La Fère Library.

On the program:

Introductory stop-motion workshop with Ciné-Jeune de l?Aisne.

Discover animation techniques and create your own film frame by frame.

Free admission.

Open to all aged 10 and over.

Reservations required at the library.

Places limited, registration required.

Information on 06 34 39 71 42 or by e-mail: bibliotheque@ville-lafere.fr

L’événement Atelier stop-motion avec le Ciné-Jeune de l’Aisne La Fère a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard