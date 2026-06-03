Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle La Fère
Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle La Fère samedi 19 septembre 2026.
La Fère
Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle
5 Rue du Général de Gaulle La Fère Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous les 19 et 20 septembre de 10 h à 17 h 30 au Musée Jeanne d’Aboville de La Fère.
Au programme:
ournées Européennes du Patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi et dimanche à 11 h Visite-quiz
Partez à la découverte du musée grâce à un quiz imaginé par l’équipe du musée ! Accompagnés d’un guide, explorez les collections de manière ludique en faisant appel à votre sens de l’observation et à votre esprit de déduction.
À partir de 10 ans
Durée environ 40 min
Sans réservation.
Samedi et dimanche à 16 h 30 La visite inattendue
Le musée abrite de nombreux chefs-d’œuvre largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite met à l’honneur des œuvres plus discrètes, souvent laissées dans l’ombre, mais qui ont pourtant beaucoup à raconter.
Public adulte
Durée environ 30 min
Gratuit.
Information au 03 23 56 71 91
Non-accessible aux personnes à mobilité réduite
Rendez-vous les 19 et 20 septembre de 10 h à 17 h 30 au Musée Jeanne d’Aboville de La Fère.
Au programme:
ournées Européennes du Patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi et dimanche à 11 h Visite-quiz
Partez à la découverte du musée grâce à un quiz imaginé par l’équipe du musée ! Accompagnés d’un guide, explorez les collections de manière ludique en faisant appel à votre sens de l’observation et à votre esprit de déduction.
À partir de 10 ans
Durée environ 40 min
Sans réservation.
Samedi et dimanche à 16 h 30 La visite inattendue
Le musée abrite de nombreux chefs-d’œuvre largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite met à l’honneur des œuvres plus discrètes, souvent laissées dans l’ombre, mais qui ont pourtant beaucoup à raconter.
Public adulte
Durée environ 30 min
Gratuit.
Information au 03 23 56 71 91
Non-accessible aux personnes à mobilité réduite .
5 Rue du Général de Gaulle La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 71 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit the Musée Jeanne d?Aboville in La Fère on September 19 and 20 from 10 am to 5:30 pm.
On the program:
uropean Heritage Days
European Heritage Days
Saturday and Sunday at 11 am: Visit-quiz
Discover the museum through a quiz devised by the museum team! Accompanied by a guide, explore the collections in a fun way, using your powers of observation and deduction.
Ages 10 and up
Duration: approx. 40 min
No reservation required.
Saturday and Sunday at 4:30 pm: The unexpected visit
The museum is home to many masterpieces, extensively commented on by art historians and guide-lecturers. This tour highlights more discreet works, often left in the shadows, but which nonetheless have much to say.
For adults
Duration: approx. 30 min
Free admission.
Information on 03 23 56 71 91
Not accessible to people with reduced mobility
L’événement Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle La Fère a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard
À voir aussi à La Fère (Aisne)
- Journées européennes de l’archéologie La Fère 12 juin 2026
- Les animaux de l’espace d’archéologie, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère 13 juin 2026
- Le dernier secret d’Athos La Fère 9 juillet 2026
- L’été au musée La Fère 18 juillet 2026
- Atelier stop-motion avec le Ciné-Jeune de l’Aisne La Fère 26 août 2026