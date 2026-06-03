Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle La Fère

La Fère

Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle

5 Rue du Général de Gaulle La Fère Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous les 19 et 20 septembre de 10 h à 17 h 30 au Musée Jeanne d’Aboville de La Fère.

Au programme:

ournées Européennes du Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi et dimanche à 11 h Visite-quiz

Partez à la découverte du musée grâce à un quiz imaginé par l’équipe du musée ! Accompagnés d’un guide, explorez les collections de manière ludique en faisant appel à votre sens de l’observation et à votre esprit de déduction.

À partir de 10 ans

Durée environ 40 min

Sans réservation.

Samedi et dimanche à 16 h 30 La visite inattendue

Le musée abrite de nombreux chefs-d’œuvre largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite met à l’honneur des œuvres plus discrètes, souvent laissées dans l’ombre, mais qui ont pourtant beaucoup à raconter.

Public adulte

Durée environ 30 min

Gratuit.

Information au 03 23 56 71 91

Non-accessible aux personnes à mobilité réduite

Rendez-vous les 19 et 20 septembre de 10 h à 17 h 30 au Musée Jeanne d’Aboville de La Fère.

Au programme:

ournées Européennes du Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi et dimanche à 11 h Visite-quiz

Partez à la découverte du musée grâce à un quiz imaginé par l’équipe du musée ! Accompagnés d’un guide, explorez les collections de manière ludique en faisant appel à votre sens de l’observation et à votre esprit de déduction.

À partir de 10 ans

Durée environ 40 min

Sans réservation.

Samedi et dimanche à 16 h 30 La visite inattendue

Le musée abrite de nombreux chefs-d’œuvre largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite met à l’honneur des œuvres plus discrètes, souvent laissées dans l’ombre, mais qui ont pourtant beaucoup à raconter.

Public adulte

Durée environ 30 min

Gratuit.

Information au 03 23 56 71 91

Non-accessible aux personnes à mobilité réduite .

5 Rue du Général de Gaulle La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 71 91

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English :

Visit the Musée Jeanne d?Aboville in La Fère on September 19 and 20 from 10 am to 5:30 pm.

On the program:

uropean Heritage Days

European Heritage Days

Saturday and Sunday at 11 am: Visit-quiz

Discover the museum through a quiz devised by the museum team! Accompanied by a guide, explore the collections in a fun way, using your powers of observation and deduction.

Ages 10 and up

Duration: approx. 40 min

No reservation required.

Saturday and Sunday at 4:30 pm: The unexpected visit

The museum is home to many masterpieces, extensively commented on by art historians and guide-lecturers. This tour highlights more discreet works, often left in the shadows, but which nonetheless have much to say.

For adults

Duration: approx. 30 min

Free admission.

Information on 03 23 56 71 91

Not accessible to people with reduced mobility

L’événement Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle La Fère a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard