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Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle La Fère

Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle La Fère

Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle La Fère samedi 19 septembre 2026.

Adresse : 5 Rue du Général de Gaulle

Ville : 02800 La Fère

Département : Aisne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

La Fère

Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle

5 Rue du Général de Gaulle La Fère Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Rendez-vous les 19 et 20 septembre de 10 h à 17 h 30 au Musée Jeanne d’Aboville de La Fère.

Au programme:

ournées Européennes du Patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine

Samedi et dimanche à 11 h Visite-quiz

Partez à la découverte du musée grâce à un quiz imaginé par l’équipe du musée ! Accompagnés d’un guide, explorez les collections de manière ludique en faisant appel à votre sens de l’observation et à votre esprit de déduction.

À partir de 10 ans
Durée environ 40 min
Sans réservation.

Samedi et dimanche à 16 h 30 La visite inattendue

Le musée abrite de nombreux chefs-d’œuvre largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite met à l’honneur des œuvres plus discrètes, souvent laissées dans l’ombre, mais qui ont pourtant beaucoup à raconter.

Public adulte
Durée environ 30 min

Gratuit.

Information au 03 23 56 71 91
Non-accessible aux personnes à mobilité réduite
Rendez-vous les 19 et 20 septembre de 10 h à 17 h 30 au Musée Jeanne d’Aboville de La Fère.

Au programme:

ournées Européennes du Patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine

Samedi et dimanche à 11 h Visite-quiz

Partez à la découverte du musée grâce à un quiz imaginé par l’équipe du musée ! Accompagnés d’un guide, explorez les collections de manière ludique en faisant appel à votre sens de l’observation et à votre esprit de déduction.

À partir de 10 ans
Durée environ 40 min
Sans réservation.

Samedi et dimanche à 16 h 30 La visite inattendue

Le musée abrite de nombreux chefs-d’œuvre largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite met à l’honneur des œuvres plus discrètes, souvent laissées dans l’ombre, mais qui ont pourtant beaucoup à raconter.

Public adulte
Durée environ 30 min

Gratuit.

Information au 03 23 56 71 91
Non-accessible aux personnes à mobilité réduite   .

5 Rue du Général de Gaulle La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 71 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the Musée Jeanne d?Aboville in La Fère on September 19 and 20 from 10 am to 5:30 pm.

On the program:

uropean Heritage Days
European Heritage Days

Saturday and Sunday at 11 am: Visit-quiz

Discover the museum through a quiz devised by the museum team! Accompanied by a guide, explore the collections in a fun way, using your powers of observation and deduction.

Ages 10 and up
Duration: approx. 40 min
No reservation required.

Saturday and Sunday at 4:30 pm: The unexpected visit

The museum is home to many masterpieces, extensively commented on by art historians and guide-lecturers. This tour highlights more discreet works, often left in the shadows, but which nonetheless have much to say.

For adults
Duration: approx. 30 min

Free admission.

Information on 03 23 56 71 91
Not accessible to people with reduced mobility

L’événement Journées Europénnes du Patrimoine Musée Jeanne d’Abovillle La Fère a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard

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