Café littéraire La Fère
Café littéraire La Fère mercredi 16 septembre 2026.
La Fère
Café littéraire
La Fère Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Rendez-vous à 17h00 le 16 septembre pour le café littéraire à la bibliothèque de l’Espace Drouot de La Fère.
Renseignements bibliotheque@ville-lafere.fr
Rendez-vous à 17h00 le 16 septembre pour le café littéraire à la bibliothèque de l’Espace Drouot de La Fère.
Renseignements bibliotheque@ville-lafere.fr .
La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France bibliotheque@ville-lafere.fr
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English :
Join us at 5:00 pm on September 16 for the café littéraire at the Espace Drouot library in La Fère.
Information: bibliotheque@ville-lafere.fr
L’événement Café littéraire La Fère a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur de Picard