La Fère

Café littéraire

La Fère Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 17:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Rendez-vous à 17h00 le 16 septembre pour le café littéraire à la bibliothèque de l’Espace Drouot de La Fère.

Renseignements bibliotheque@ville-lafere.fr

Rendez-vous à 17h00 le 16 septembre pour le café littéraire à la bibliothèque de l’Espace Drouot de La Fère.

Renseignements bibliotheque@ville-lafere.fr .

La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France bibliotheque@ville-lafere.fr

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English :

Join us at 5:00 pm on September 16 for the café littéraire at the Espace Drouot library in La Fère.

Information: bibliotheque@ville-lafere.fr

L’événement Café littéraire La Fère a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur de Picard