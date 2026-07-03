AGENDA · Guéthary
Atelier Street Art Parc Narbaitz Guéthary
lundi 10 août 2026 · Parc Narbaitz · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Atelier Street Art
Parc Narbaitz Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Atelier Street Art à partir de 7 ans .
Parc Narbaitz Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amguethary@sfr.fr
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English : Atelier Street Art
L’événement Atelier Street Art Guéthary a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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