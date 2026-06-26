Informations pratiques

Saint-Alban

Atelier stress, motivation et attention

10 Rue de la Tourelle Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Comprendre, expérimenter et discuter dans un cadre serein, réservation obligatoire. .

10 Rue de la Tourelle Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 41 40 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier stress, motivation et attention Saint-Alban a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor