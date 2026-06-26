AGENDA · Saint-Alban
Atelier stress, motivation et attention Saint-Alban
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Alban
Informations pratiques
Saint-Alban
Atelier stress, motivation et attention
10 Rue de la Tourelle Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Comprendre, expérimenter et discuter dans un cadre serein, réservation obligatoire. .
10 Rue de la Tourelle Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 41 40 10
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English :
L’événement Atelier stress, motivation et attention Saint-Alban a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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