ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET Toulouges
ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET Toulouges mardi 12 mai 2026.
Toulouges
ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET
10 Chemin du Calvaire Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-12 16:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Regards d’hier mémoire d’aujourd’hui Sur les traces d’Albin Abélanet” La médiathèque vous propose un voyage dans le temps à travers les photographies du fonds Abélanet.
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10 Chemin du Calvaire Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 50 81
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English :
Yesterday’s views: today’s memories? In the footsteps of Albin Abélanet? The media library invites you to take a trip back in time through the photographs in the Abélanet collection.
L’événement ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET Toulouges a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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