Toulouges

ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET

10 Chemin du Calvaire Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 14:30:00

fin : 2026-05-12 16:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Regards d’hier mémoire d’aujourd’hui Sur les traces d’Albin Abélanet” La médiathèque vous propose un voyage dans le temps à travers les photographies du fonds Abélanet.

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10 Chemin du Calvaire Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 50 81

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English :

Yesterday’s views: today’s memories? In the footsteps of Albin Abélanet? The media library invites you to take a trip back in time through the photographs in the Abélanet collection.

L’événement ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET Toulouges a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME