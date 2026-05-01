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ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET Toulouges

ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET Toulouges

ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET Toulouges mardi 12 mai 2026.

Adresse : 10 Chemin du Calvaire

Ville : 66350 Toulouges

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Toulouges

ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET

10 Chemin du Calvaire Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-12 16:30:00

Date(s) :
2026-05-12

Regards d’hier mémoire d’aujourd’hui Sur les traces d’Albin Abélanet” La médiathèque vous propose un voyage dans le temps à travers les photographies du fonds Abélanet.
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10 Chemin du Calvaire Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 50 81 

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English :

Yesterday’s views: today’s memories? In the footsteps of Albin Abélanet? The media library invites you to take a trip back in time through the photographs in the Abélanet collection.

L’événement ATELIER SUR LES TRACES D’ALBIN ABÉLANET Toulouges a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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