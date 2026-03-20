MARCHE DES CREATEURS ET DE LA FRAISE

Place Louis Esparre Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Retrouvez des créateurs artisanaux de bijoux, de mode, de mobilier, de mobilier, d’objets de décoration ou d’accessoires, ainsi que des stands de gastronomie mettant à l’honneur la fraise.

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Place Louis Esparre Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10

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English :

You’ll find designers of jewelry, fashion, furniture, home furnishings, decorative objects and accessories, as well as food stalls featuring strawberries.

L’événement MARCHE DES CREATEURS ET DE LA FRAISE Toulouges a été mis à jour le 2026-03-20 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME