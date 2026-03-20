MARCHE DES CREATEURS ET DE LA FRAISE Toulouges
MARCHE DES CREATEURS ET DE LA FRAISE Toulouges dimanche 17 mai 2026.
MARCHE DES CREATEURS ET DE LA FRAISE
Place Louis Esparre Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Retrouvez des créateurs artisanaux de bijoux, de mode, de mobilier, de mobilier, d’objets de décoration ou d’accessoires, ainsi que des stands de gastronomie mettant à l’honneur la fraise.
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Place Louis Esparre Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10
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English :
You’ll find designers of jewelry, fashion, furniture, home furnishings, decorative objects and accessories, as well as food stalls featuring strawberries.
L’événement MARCHE DES CREATEURS ET DE LA FRAISE Toulouges a été mis à jour le 2026-03-20 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME