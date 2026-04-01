Atelier système nerveux Route de Grenade Eugénie-les-Bains

Eugénie-les-Bains

Atelier système nerveux

Route de Grenade Cécilia coach bien-être Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:00:00

fin : 2026-04-22 20:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Nous vous concoctons une collaboration de tonnerre entre Fanny infirmière avec un langage rationnel qui anime des ateliers dans les hôpitaux qui a des connaissances du corps et moi même plus spirituelle, qui expérimente tous mes enseignements sur le terrain et je peux voir beaucoup de choses.

1 ère édition Le mercredi 22 Avril de 19h à 20h30

Fanny vous expliquera concrètement comment nous fonctionnons intérieurement, avec notre “pharmacie intérieure” Système nerveux sympathique et parasympathique avec nos cocktails d’hormones.

Sur tableau avec des feuilles pour chez vous

Et je vous ferai expérimenter la présence à soi, comment se réguler, s’apaiser, des techniques concrètes et efficaces.

Prix: 30 euros

25 euros si vous venez les prochaines éditions qui auront lieu à fréquence d’une fois mois.

Sur inscription au 06 76 79 40 43 .

Route de Grenade Cécilia coach bien-être Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 79 40 43

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English : Atelier système nerveux

L’événement Atelier système nerveux Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie