Atelier système nerveux Route de Grenade Eugénie-les-Bains
Atelier système nerveux Route de Grenade Eugénie-les-Bains mercredi 22 avril 2026.
Eugénie-les-Bains
Atelier système nerveux
Route de Grenade Cécilia coach bien-être Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 19:00:00
fin : 2026-04-22 20:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Nous vous concoctons une collaboration de tonnerre entre Fanny infirmière avec un langage rationnel qui anime des ateliers dans les hôpitaux qui a des connaissances du corps et moi même plus spirituelle, qui expérimente tous mes enseignements sur le terrain et je peux voir beaucoup de choses.
1 ère édition Le mercredi 22 Avril de 19h à 20h30
Fanny vous expliquera concrètement comment nous fonctionnons intérieurement, avec notre “pharmacie intérieure” Système nerveux sympathique et parasympathique avec nos cocktails d’hormones.
Sur tableau avec des feuilles pour chez vous
Et je vous ferai expérimenter la présence à soi, comment se réguler, s’apaiser, des techniques concrètes et efficaces.
Prix: 30 euros
25 euros si vous venez les prochaines éditions qui auront lieu à fréquence d’une fois mois.
Sur inscription au 06 76 79 40 43 .
Route de Grenade Cécilia coach bien-être Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 79 40 43
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English : Atelier système nerveux
L’événement Atelier système nerveux Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie
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