Atelier | Tableau du potager ou du verger Médiathèque municipale Lalinde

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

La médiathèque de Lalinde vous propose un atelier tableau du potager .

Venez réaliser de jolis tableaux aux couleurs du potager ou du verger. Travail du papier plié et collage. A partir de 6 ans.

Place limitées, inscriptions obligatoires. .

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

