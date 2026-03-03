Atelier | Tableau du potager ou du verger Médiathèque municipale Lalinde
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne
La médiathèque de Lalinde vous propose un atelier tableau du potager .
Venez réaliser de jolis tableaux aux couleurs du potager ou du verger. Travail du papier plié et collage. A partir de 6 ans.
Place limitées, inscriptions obligatoires. .
