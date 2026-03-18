Atelier tablettes jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Atelier tablettes jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Atelier tablettes jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 27 mai 2026.

Une fois tous les deux mois, retrouve-nous pour tester une application jeu : puzzle, aventure, sciences, et bien
d’autres encore ! Une heure pour avancer un maximum dans l’application et,
pourquoi pas, te donner envie de la télécharger chez toi !

Pour cette séance spéciale, tu auras le plaisir de découvrir ou redécouvrir les applis les plus appréciées par les participants des ateliers tablettes ! Au programme : Hidden folks ; Gorogoa ; Agent A ; Down in Bermuda et Framed

Hidden Folks ; Crédits : hidden folks
Gorogoa ; Crédits : gorogoa
Agent A ; Crédits : agent a
Down in Bermuda ; Crédits : Down In Bermuda
Framed ; Crédits : Framed

Mercredi 27 mai de 16h à 17h30
Salle d’animation
Pour enfants à partir de 7 ans
Sur inscription à partir du 27 avril sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Tu veux découvrir de nouvelles applications de jeux sur tablettes ? Cet atelier est fait pour toi !
Le mercredi 27 mai 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit

Sur inscription à partir du 27 avril auprès des bibliothécaires  ou sur

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T16:00:00+02:00_2026-05-27T17:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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