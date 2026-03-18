Atelier tablettes jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Une fois tous les deux mois, retrouve-nous pour tester une application jeu : puzzle, aventure, sciences, et bien

d’autres encore ! Une heure pour avancer un maximum dans l’application et,

pourquoi pas, te donner envie de la télécharger chez toi !

Pour cette séance spéciale, tu auras le plaisir de découvrir ou redécouvrir les applis les plus appréciées par les participants des ateliers tablettes ! Au programme : Hidden folks ; Gorogoa ; Agent A ; Down in Bermuda et Framed

Hidden Folks ; Crédits : hidden folks

Gorogoa ; Crédits : gorogoa

Agent A ; Crédits : agent a

Down in Bermuda ; Crédits : Down In Bermuda

Framed ; Crédits : Framed

Mercredi 27 mai de 16h à 17h30

Salle d’animation

Pour enfants à partir de 7 ans

Sur inscription à partir du 27 avril sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Tu veux découvrir de nouvelles applications de jeux sur tablettes ? Cet atelier est fait pour toi !

Le mercredi 27 mai 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Sur inscription à partir du 27 avril auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T16:00:00+02:00_2026-05-27T17:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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