Semaine Portes Ouvertes du CMA 16 Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

-Cours de théâtre parcours Initiation: mercredi 20 mai à 19h00

Du 18 au 23 mai, le Conservatoire Francis Poulenc ouvre grand ses portes au public. Venez assister aux cours, échanger avec les enseignants, essayer les instruments.

Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :

gratuit Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS



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