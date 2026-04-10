Semaine Portes Ouvertes du CMA 16 Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS
Semaine Portes Ouvertes du CMA 16 Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS lundi 18 mai 2026.
-Cours de théâtre parcours Initiation: mercredi 20 mai à 19h00
Du 18 au 23 mai, le Conservatoire Francis Poulenc ouvre grand ses portes au public. Venez assister aux cours, échanger avec les enseignants, essayer les instruments.
Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
gratuit Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Francis Poulenc et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Initiation « Tous Acteurs de la Santé Mentale » (TASM) Croix Rouge de Paris – Délégation Territoriale Paris 10 avril 2026
- Lee Miller Musée d’Art Moderne de Paris PARIS 10 avril 2026
- Minéral Expo, le salon dédié aux pierres fines et précieuses Espace Charenton Paris 10 avril 2026
- « Parole de femmes » Maison des 1000 premiers jours du 20ème Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 10 avril 2026
- Chantier permaculture Ferme de Paris Paris 10 avril 2026