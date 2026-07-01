Informations pratiques

Ilhet

Atelier Tannage

Village ILHET Ilhet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Atelier tannage, découverte des différentes méthodes de tannage naturel et des outils.

3 adultes maximum

Tarif: 80€

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Village ILHET Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 04 12 08 artlabeclore@gmail.com

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English :

Tanning workshop: an introduction to various natural tanning methods and tools.

Maximum of 3 adults

Price: 80?

L’événement Atelier Tannage Ilhet a été mis à jour le 2026-07-04 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65