Atelier Tannage Village Ilhet
dimanche 26 juillet 2026 · Village · Ilhet
Informations pratiques
Ilhet
Atelier Tannage
Village ILHET Ilhet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Atelier tannage, découverte des différentes méthodes de tannage naturel et des outils.
3 adultes maximum
Tarif: 80€
.
Village ILHET Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 04 12 08 artlabeclore@gmail.com
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English :
Tanning workshop: an introduction to various natural tanning methods and tools.
Maximum of 3 adults
Price: 80?
L’événement Atelier Tannage Ilhet a été mis à jour le 2026-07-04 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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