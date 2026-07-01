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AGENDA · Ilhet

Atelier Tannage Village Ilhet

dimanche 26 juillet 2026 · Village · Ilhet

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Village
Adresse
ILHET
Ville
65410 Ilhet
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Ilhet

Atelier Tannage

Village ILHET Ilhet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Atelier tannage, découverte des différentes méthodes de tannage naturel et des outils.
3 adultes maximum
Tarif: 80€
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Village ILHET Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 04 12 08  artlabeclore@gmail.com

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English :

Tanning workshop: an introduction to various natural tanning methods and tools.
Maximum of 3 adults
Price: 80?

L’événement Atelier Tannage Ilhet a été mis à jour le 2026-07-04 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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