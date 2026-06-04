Atelier techniques mixtes Ouistreham
Atelier techniques mixtes Ouistreham jeudi 30 juillet 2026.
Ouistreham
Atelier techniques mixtes
5 esplanade Lofi Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20
Atelier d’arts plastiques ouvert à tous enfants dès 5 ans et adultes sur le thème du bord de mer.
Une exploration créative des couleurs et des matières, guidée par l’artiste Véronique Foucher.
Places limitées.
Atelier d’arts plastiques ouvert à tous enfants dès 5 ans et adultes sur le thème du bord de mer.
Une exploration créative des couleurs et des matières, guidée par l’artiste Véronique Foucher.
Places limitées. .
5 esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
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English : Atelier techniques mixtes
Plastic arts workshop open to all children aged 5 and over and adults on the theme of the seaside.
A creative exploration of colors and materials, guided by artist Véronique Foucher.
Places limited.
L’événement Atelier techniques mixtes Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Caen la Mer
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