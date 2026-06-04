Ouistreham

Atelier techniques mixtes

5 esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-20

Atelier d’arts plastiques ouvert à tous enfants dès 5 ans et adultes sur le thème du bord de mer.

Une exploration créative des couleurs et des matières, guidée par l’artiste Véronique Foucher.

Places limitées.

Atelier d’arts plastiques ouvert à tous enfants dès 5 ans et adultes sur le thème du bord de mer.

Une exploration créative des couleurs et des matières, guidée par l’artiste Véronique Foucher.

Places limitées. .

5 esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

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English : Atelier techniques mixtes

Plastic arts workshop open to all children aged 5 and over and adults on the theme of the seaside.

A creative exploration of colors and materials, guided by artist Véronique Foucher.

Places limited.

L’événement Atelier techniques mixtes Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Caen la Mer