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Atelier techniques mixtes Ouistreham

Atelier techniques mixtes Ouistreham jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : 5 esplanade Lofi

Ville : 14150 Ouistreham

Département : Calvados

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Ouistreham

Atelier techniques mixtes

5 esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20

Atelier d’arts plastiques ouvert à tous enfants dès 5 ans et adultes sur le thème du bord de mer.
Une exploration créative des couleurs et des matières, guidée par l’artiste Véronique Foucher.
Places limitées.
Atelier d’arts plastiques ouvert à tous enfants dès 5 ans et adultes sur le thème du bord de mer.
Une exploration créative des couleurs et des matières, guidée par l’artiste Véronique Foucher.
Places limitées.   .

5 esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63  ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

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English : Atelier techniques mixtes

Plastic arts workshop open to all children aged 5 and over and adults on the theme of the seaside.
A creative exploration of colors and materials, guided by artist Véronique Foucher.
Places limited.

L’événement Atelier techniques mixtes Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Caen la Mer

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