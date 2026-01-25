Ouistreham

Le Pavillon en musique

11 Rue des Arts Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Venez coiffée (port d’un chapeau, d’une perruque…) pour danser dans une ambiance de folie autour d’un apéro dinatoire, sans alcool pour que la fête soit plus folle ! Tout public, Gratuit sur inscription tierslieu-ouistreham-rivabella.fr

Venez coiffée (port d’un chapeau, d’une perruque…) pour danser dans une ambiance de folie autour d’un apéro dinatoire, sans alcool pour que la fête soit plus folle ! Tout public, Gratuit sur inscription tierslieu-ouistreham-rivabella.fr .

11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60 accueil.csc@ville-ouistreham.fr

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English : Le Pavillon en musique

Come with your hair (hat, wig…) to dance in a crazy atmosphere over an alcohol-free aperitif to make the party even crazier! Open to all, free with registration: tierslieu-ouistreham-rivabella.fr

L’événement Le Pavillon en musique Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Caen la Mer