Le Pavillon en musique Ouistreham
Le Pavillon en musique Ouistreham jeudi 23 juillet 2026.
Ouistreham
Le Pavillon en musique
11 Rue des Arts Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Venez coiffée (port d’un chapeau, d’une perruque…) pour danser dans une ambiance de folie autour d’un apéro dinatoire, sans alcool pour que la fête soit plus folle ! Tout public, Gratuit sur inscription tierslieu-ouistreham-rivabella.fr
Venez coiffée (port d’un chapeau, d’une perruque…) pour danser dans une ambiance de folie autour d’un apéro dinatoire, sans alcool pour que la fête soit plus folle ! Tout public, Gratuit sur inscription tierslieu-ouistreham-rivabella.fr .
11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60 accueil.csc@ville-ouistreham.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Pavillon en musique
Come with your hair (hat, wig…) to dance in a crazy atmosphere over an alcohol-free aperitif to make the party even crazier! Open to all, free with registration: tierslieu-ouistreham-rivabella.fr
L’événement Le Pavillon en musique Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Ouistreham (Calvados)
- Théâtre A.E.T Yakafokon les illusions perdues Ouistreham 28 mai 2026
- exposition de peinture Ouistreham 30 mai 2026
- Salon de l’Auto et de l’écomobilité Ouistreham 30 mai 2026
- Les Riva Belles Ouistreham 31 mai 2026
- musique en écrin concert soprano colorature et orgue Ouistreham 31 mai 2026