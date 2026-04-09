Exposition Graines d’Etoiles Art et Artisanat d’Art Normand Place Alfred Thomas Ouistreham

Ouistreham

Exposition Graines d’Etoiles Art et Artisanat d’Art Normand

Place Alfred Thomas Galerie d’Art Delobel Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Exposition collective d’artistes normands du réseau Graines d’Etoiles. Cette première exposition temporaire du collectif en 2025 mettra particulièrement à l’honneur des œuvres visuelles, graphiques, modelées ou encore sculptées.

Exposition collective d’artistes normands du réseau Graines d’Etoiles.

Comme toutes nos activités, cette exposition est gérée collégialement et bénévolement par le réseau associatif Graines d’Etoiles, qui rassemble des actrices et acteurs de l’art et de l’artisanat local pour le maintien et la mise en valeur de leurs pratiques, dans une dynamique d’économie solidaire. .

Place Alfred Thomas Galerie d’Art Delobel Ouistreham 14150 Calvados Normandie assograinesdetoiles@gmail.com

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English : Exposition Graines d’Etoiles Art et Artisanat d’Art Normand

Collective exhibition of artists from Normandy in the Graines d’Etoiles network. This first temporary exhibition of the collective in 2025 will feature visual, graphic, modelled and sculptural works.

L’événement Exposition Graines d’Etoiles Art et Artisanat d’Art Normand Ouistreham a été mis à jour le 2026-04-09 par Calvados Attractivité