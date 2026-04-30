Soirée mousse Ouistreham
Soirée mousse Ouistreham samedi 25 juillet 2026.
Ouistreham
Soirée mousse
Poste de secours n°1 Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La soirée mousse promet une ambiance festive et décontractée avec Yann Dulché et DJ Phil aux platines. Entre musique entraînante et nuages de mousse, le public pourra profiter d’un moment original, dansant et rafraîchissant jusqu’à la fin de la soirée.
La soirée mousse promet une ambiance festive et décontractée avec Yann Dulché et DJ Phil aux platines. Entre musique entraînante et nuages de mousse, le public pourra profiter d’un moment original, dansant et rafraîchissant jusqu’à la fin de la soirée. .
Poste de secours n°1 Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr
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English : Soirée mousse
The foam party promises a relaxed, festive atmosphere with Yann Dulché and DJ Phil on the decks. With a mix of lively music and clouds of foam, the public will be able to enjoy a refreshingly original evening of dancing right through to the end.
L’événement Soirée mousse Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Caen la Mer
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