Atelier teintures végétales M.A Nature PERN Pern

Pern

Atelier teintures végétales M.A Nature

PERN 1445 chemin de Laromiguière Pern Lot

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 14:00:00

fin : 17:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Nous découvrirons le monde des couleurs naturelles au travers de la technique de teinture végétale

Nous découvrirons le monde des couleurs naturelles au travers de la technique de teinture végétale. Nous testerons des couleurs que nous avons tous sous la main dans notre cuisine, mais aussi dans la nature qui nous entoure et évidemment les plantes au fort pouvoir tinctorial.

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PERN 1445 chemin de Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com

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English :

We will discover the world of natural colors through the technique of vegetable dyeing

L’événement Atelier teintures végétales M.A Nature Pern a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot