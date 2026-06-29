Atelier terrain Paysages, risques littoraux et adaptation Rue d’Armatonde Hendaye

Hendaye

Atelier terrain Paysages, risques littoraux et adaptation

Rue d’Armatonde Ferme Larretxea Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 09:30:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Dans le cadre du programme de sensibilisation aux risques littoraux développé avec la Communauté d’Agglomération Pays basque, nous vous proposons cette sortie nature sur le littoral.

Si vous vous promenez par les petits chemins près des falaises sur le Domaine d’Abbadia vous allez probablement remarquer des poteaux en bois avec des petites plaques marquées Conservatoire du littoral et VisioLittoral .

De quoi s’agit-il exactement?

Avec notre géomorphologue, chargé de mission sur le risque littoral venez découvrir l’intérêt de cette démarche participatif et en connaître quelques résultats.

C’est aussi l’opportunité de poser vos questions sur l’érosion des falaises et les risques sur cette partie du littoral basque.

Seront expliqués les modes de gestion appliqués en particulier dans la cadre de laStratégie Locale de gestion des risques littoraux développée par la C.A.P.B. .

Rue d’Armatonde Ferme Larretxea Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

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English : Atelier terrain Paysages, risques littoraux et adaptation

L’événement Atelier terrain Paysages, risques littoraux et adaptation Hendaye a été mis à jour le 2026-06-26 par Hendaye Tourisme & Commerce