Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray
jeudi 22 octobre 2026 · Musée de Bibracte · Saint-Léger-sous-Beuvray
Informations pratiques
Saint-Léger-sous-Beuvray
Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29
Un atelier spécial 6-12 ans
À partir des poteries gauloises observées dans le musée, les enfants découvrent à quoi servaient les récipients du quotidien.
Puis, place au geste manipulation de l’argile, modelage et fabrication d’un objet en terre selon des techniques inspirées de l’époque gauloise.
Un atelier concret et manuel pour comprendre le passé… les mains dans la terre. .
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte
L’événement Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Saint-Léger-sous-Beuvray (Saône-et-Loire)
- Fantastic Picnic à Bibracte Musée et site de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray 13 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine à Bibracte Musée et site de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray 19 septembre 2026
- Exposition « Empreintes du sacré », Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray 19 septembre 2026
- Visite guidée du musée, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’exposition « Empreintes du sacré », Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray 19 septembre 2026