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Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

jeudi 22 octobre 2026 · Musée de Bibracte · Saint-Léger-sous-Beuvray

Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de Bibracte
Adresse
2 route Jacques-Gabriel Bulliot
Ville
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
Département
Saône-et-Loire
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Léger-sous-Beuvray

Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte

Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29

Un atelier spécial 6-12 ans
À partir des poteries gauloises observées dans le musée, les enfants découvrent à quoi servaient les récipients du quotidien.
Puis, place au geste manipulation de l’argile, modelage et fabrication d’un objet en terre selon des techniques inspirées de l’époque gauloise.
Un atelier concret et manuel pour comprendre le passé… les mains dans la terre.   .

Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40  info@bibracte.fr

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English : Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte

L’événement Atelier terre à terre pour les enfants à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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