Enquête-jeu Cluedomus à Bibracte Musée de Bibracte, site archéologique Saint-Léger-sous-Beuvray
lundi 19 octobre 2026 · Musée de Bibracte, site archéologique · Saint-Léger-sous-Beuvray
Informations pratiques
Saint-Léger-sous-Beuvray
Enquête-jeu Cluedomus à Bibracte
Musée de Bibracte, site archéologique Mont Beuvray D274 Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-26 16:00:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-26
Sénaos, le maître de maison, a été retrouvé mort dans le péristyle ! Sur le principe du célèbre jeu de plateau, il s‘agira de retrouver qui l’a assassiné, et comment. En famille, constituez une équipe d’enquêteurs pour résoudre ce crime recherchez les indices au sein de cette grande maison de 3500 m², repérez-vous sur le plan, collectez des informations sur les pièces de la luxueuse maison de Sénaos, aujourd’hui appelée PC1. Ce labyrinthe vous réserve bien des surprises… .
Musée de Bibracte, site archéologique Mont Beuvray D274 Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40
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English : Enquête-jeu Cluedomus à Bibracte
L’événement Enquête-jeu Cluedomus à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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