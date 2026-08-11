Informations pratiques

Sourzac

Atelier terre crue

Route de l’Abbé Bouchillou Sourzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Atelier découverte et créatif dans un lieu historique de caractère. Offrez-vous un moment suspendu à la découverte de l’art traditionnel japonais du Dorodango Transformer la terre en une sphère lisse, brillante et parfaitement ronde.

10h30-16h30, site de l’église. Sur réservation.

50 € / personne 70 € / 1 parent + 1 enfant 85 € / 1 parent et 2 enfants (à partir de 7 ans).

Anaïs Dubuy 06 40 12 90 82 .

Route de l’Abbé Bouchillou Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 12 90 82 anais.dubuy13@gmail.com

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English : Atelier terre crue

L’événement Atelier terre crue Sourzac a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord