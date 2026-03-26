ATELIER TERRES MÊLÉES Pézenas
ATELIER TERRES MÊLÉES Pézenas mercredi 22 avril 2026.
Pézenas
ATELIER POTERIE LA TERRE MÊLÉE
3, rue François Oustrin Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Atelier de poterie avec Laurence Huetter céramiste à Pézenas !
Les gestes se transmettent…Au cours de cet atelier vous apprendrez à modeler des argiles de différentes couleurs pour créer votre propre bol et laisser la terre prendre vie entre vos mains !
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3, rue François Oustrin Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25
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English : ATELIER POTERIE LA TERRE MÊLÉE
Pottery workshop with ceramist Laurence Huetter in Pézenas!
Gestures are passed on… During this workshop, you’ll learn how to model different-colored clays to create your own bowl and let the clay come to life in your hands!
L’événement ATELIER POTERIE LA TERRE MÊLÉE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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