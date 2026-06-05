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Atelier Théâtre amateur Le Mix Mourenx

Atelier Théâtre amateur Le Mix Mourenx

Atelier Théâtre amateur Le Mix Mourenx samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le Mix

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Mourenx

Atelier Théâtre amateur

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Atelier adulte Grand Manège .

Sur réservation.   .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 50 38 

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English : Atelier Théâtre amateur

L’événement Atelier Théâtre amateur Mourenx a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Coeur de Béarn

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