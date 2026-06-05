Atelier Théâtre amateur Le Mix Mourenx
Atelier Théâtre amateur Le Mix Mourenx samedi 6 juin 2026.
Mourenx
Atelier Théâtre amateur
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Atelier adulte Grand Manège .
Sur réservation. .
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 50 38
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English : Atelier Théâtre amateur
L’événement Atelier Théâtre amateur Mourenx a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Coeur de Béarn
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