Atelier Théâtre amateur Le Mix Mourenx

Mourenx

Atelier Théâtre amateur

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Atelier adulte Grand Manège .

Sur réservation. .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 50 38

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English : Atelier Théâtre amateur

L’événement Atelier Théâtre amateur Mourenx a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Coeur de Béarn