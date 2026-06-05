Vernissage exposition Colore MJCL Mourenx

Mourenx

Vernissage exposition Colore

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Rencontre avec l’artiste, Viviane Jouen suivi d’un apéritif offert. .

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69 mjcl64@orange.fr

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English : Vernissage exposition Colore

L’événement Vernissage exposition Colore Mourenx a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn