Vernissage exposition Colore MJCL Mourenx
Vernissage exposition Colore MJCL Mourenx vendredi 5 juin 2026.
Mourenx
Vernissage exposition Colore
MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Rencontre avec l’artiste, Viviane Jouen suivi d’un apéritif offert. .
MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69 mjcl64@orange.fr
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English : Vernissage exposition Colore
L’événement Vernissage exposition Colore Mourenx a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn
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