Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vernissage exposition Colore MJCL Mourenx

Vernissage exposition Colore MJCL Mourenx

Vernissage exposition Colore MJCL Mourenx vendredi 5 juin 2026.

Lieu : MJCL

Adresse : 23 place des Pyrénées

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Mourenx

Vernissage exposition Colore

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Rencontre avec l’artiste, Viviane Jouen suivi d’un apéritif offert.   .

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69  mjcl64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage exposition Colore

L’événement Vernissage exposition Colore Mourenx a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)