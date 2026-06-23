Atelier théatre d’impro enfants Théatre de la Haute ville Granville
Atelier théatre d’impro enfants Théatre de la Haute ville Granville mardi 7 juillet 2026.
Granville
Atelier théatre d’impro enfants
Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Envie de découvrir ou de continuer à pratiquer l’impro cet été ? Ateliers à la carte possible de venir à la journée ou de composer sa semaine, le thème sera différent chaque jour. .
Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42 delphine.bougeard@gmail.com
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English : Atelier théatre d’impro enfants
L’événement Atelier théatre d’impro enfants Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer
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