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Atelier théatre d’impro enfants Théatre de la Haute ville Granville

Atelier théatre d’impro enfants Théatre de la Haute ville Granville

Atelier théatre d’impro enfants Théatre de la Haute ville Granville mardi 7 juillet 2026.

Lieu
Théatre de la Haute ville
Adresse
51 Rue Notre Dame
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Granville

Atelier théatre d’impro enfants

Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Envie de découvrir ou de continuer à pratiquer l’impro cet été ? Ateliers à la carte possible de venir à la journée ou de composer sa semaine, le thème sera différent chaque jour.   .

Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42  delphine.bougeard@gmail.com

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English : Atelier théatre d’impro enfants

L’événement Atelier théatre d’impro enfants Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer

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