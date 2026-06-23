Atelier théatre d’impro enfants Theatre de la Haute ville Granville
Atelier théatre d’impro enfants Theatre de la Haute ville Granville mardi 25 août 2026.
Granville
Atelier théatre d’impro enfants
Theatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Envie de découvrir ou de continuer à pratiquer l’impro cet été ? Ateliers à la carte possible de venir à la journée ou de composer sa semaine, le thème sera différent chaque jour. .
Theatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42 delphine.bougeard@gmail.com
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English : Atelier théatre d’impro enfants
L’événement Atelier théatre d’impro enfants Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer
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