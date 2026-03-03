Atelier théâtre d’improvisation Médiathèque de Trélissac Trélissac

Atelier théâtre d’improvisation

Médiathèque de Trélissac
109 Avenue Michel Grandou
Trélissac
Dordogne

2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

La ligue d’improvisation de Dordogne (LID) revient à la médiathèque de Trélissac !

La ligue d’improvisation de la Dordogne (LID) est une équipe de comédiens qui vous propose des spectacles d’improvisation. Venez défier les comédiens en proposant des thèmes ! .

