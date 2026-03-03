Atelier théâtre d’improvisation Médiathèque de Trélissac Trélissac
Atelier théâtre d’improvisation Médiathèque de Trélissac Trélissac samedi 28 mars 2026.
Atelier théâtre d’improvisation
Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La ligue d’improvisation de Dordogne (LID) revient à la médiathèque de Trélissac !
La ligue d’improvisation de la Dordogne (LID) est une équipe de comédiens qui vous propose des spectacles d’improvisation. Venez défier les comédiens en proposant des thèmes ! .
Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 98 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier théâtre d’improvisation
L’événement Atelier théâtre d’improvisation Trélissac a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux