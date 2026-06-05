Atelier théâtre Méli-Mélo Théâtre Saint-Gilles Pornic
Atelier théâtre Méli-Mélo Théâtre Saint-Gilles Pornic samedi 6 juin 2026.
Pornic
Atelier théâtre Méli-Mélo
Théâtre Saint-Gilles 54 rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13
Spectacle Méli-Mélo par l’Atelier Théâtre du Poche
Au programme
Pour sa deuxième promotion, la troupe de l’Atelier Théâtre du Poche s’installe sur la scène du Théâtre Saint-Gilles pour vous présenter sa nouvelle création Méli-Mélo .
Les élèves de l’atelier vous invitent à un véritable voyage théâtral à travers les époques et les styles. Entre éclats de rire, poésie, révolte et tendresse, ce spectacle vivant mêle avec brio toutes les émotions et toutes les générations.
Au cours de la soirée, vous naviguerez de l’humour décalé de Raymond Devos aux mots bouleversants de l’Antigone d’Anouilh, en passant par la fantaisie de Maurice Carême, les dialogues ciselés de Yasmina Reza, sans oublier les textes incontournables de Christian Rullier, Alexis Giroud, Paul Claudel, Gérald Chevrolet et Sacha Guitry.
Un spectacle drôle, sensible et vibrant, porté par l’énergie et l’imagination communicative de toute une troupe ! .
Théâtre Saint-Gilles 54 rue de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
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English :
Méli-Mélo show by Atelier Théâtre du Poche
L’événement Atelier théâtre Méli-Mélo Pornic a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic
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