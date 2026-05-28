Summer is coming à l’Eco Domaine la Fontaine Eco Domaine la Fontaine Pornic

Pornic

Summer is coming à l’Eco Domaine la Fontaine

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-07

L’Éco-Domaine La Fontaine propose un moment convivial et festif pour célébrer la venu proche de l’été! et réunir autour de 2 jours celles et ceux qui font bouger l’Ouest…

Au programme de ces 2 jours

le vendredi 5 juin

A partir de 17h After Beach, dans les vignes, tapas, vue mer. Entrée libre, ouvert à toutes et à tous

le dimanche 7 juin

Guinguette dès 15h .

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Éco-Domaine La Fontaine offers a convivial and festive occasion to celebrate the approach of summer! and to bring together for 2 days all those who make the West move…

L’événement Summer is coming à l’Eco Domaine la Fontaine Pornic a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic