Atelier théâtre Au Petit Nid Mont-de-Marsan
Atelier théâtre Au Petit Nid Mont-de-Marsan samedi 25 avril 2026.
Mont-de-Marsan
Atelier théâtre
Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Atelier théâtre pour les 3 > 5 ans
Venez déguisés pour des jeux autour du mouvement, des émotions, et de la voix, pour imaginer ensemble une
histoire à jouer. .
Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr
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English : Atelier théâtre
L’événement Atelier théâtre Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan
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