Atelier théâtre Au Petit Nid Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Atelier théâtre

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Atelier théâtre pour les 3 > 5 ans

Venez déguisés pour des jeux autour du mouvement, des émotions, et de la voix, pour imaginer ensemble une

histoire à jouer. .

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier théâtre

L’événement Atelier théâtre Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan