Parlons Ado autour du numérique Au Petit Nid Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Parlons Ado autour du numérique

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-23 19:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-23

Temps d’échanges et de rencontres entre parent sur le numérique bienveillance, convivialité .

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr

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English : Parlons Ado autour du numérique

L’événement Parlons Ado autour du numérique Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan