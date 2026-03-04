Atelier tisane du couvent Sainte-Cécile, Couvent Sainte-Cécile, Grenoble

Atelier tisane du couvent Sainte-Cécile Samedi 6 juin, 14h00, 16h00 Couvent Sainte-Cécile Isère

Atelier d’1h30, 15€/ pers. Places limités sur réservation indispensable : 0476887575

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Saviez-vous que la sauge, « la salvatrice », était réputée protéger le corps et l’esprit ? Ou que le romarin, la « rose de Marie », est depuis des siècles associé à la mémoire ?

Au cœur du cloître du couvent Sainte-Cécile, le Fonds Glénat vous invite à une parenthèse sensorielle autour des plantes médicinales. Guidés par le Dr Stéphane Rossi, pharmacien-herboriste, vous découvrirez les « simples » du jardin, leurs vertus et leur(s) histoire(s), dont celles qui composent l’infusion Joie Végétale, créée pour les 400 ans du couvent.

Lors de cet atelier, vous composerez votre propre tisane inspirée des traditions monastiques et repartirez avec votre création personnalisée, à infuser chez vous.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026, offrez-vous un moment de découverte et de création dans ce lieu d’exception ; les places étant limitées, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre cette expérience privilégiée !

Couvent Sainte-Cécile 37 rue Servan 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 88 75 75 http://www.couventsaintececile.com/ https://www.facebook.com/fondsglenat/ Fondé le 22 novembre 1624 par les religieuses bernardines de Grenoble, le couvent Sainte-Cécile a été racheté et restauré par les Éditions Glénat qui en ont fait depuis leur siège social et un lieu présentant des expositions permanentes et temporaires.

Au sein de l’ancien cloître, un jardin monastique a ainsi retrouvé sa place en 2009. Il est composé de plantes à usage culinaire et médicinal, agencées selon les règles de l’ancestral calendrier lunaire et cohérentes avec l’histoire du lieu et de la région. Chaque carré est ainsi associé à un signe du zodiaque et les végétaux ont été choisis en correspondance. Le bassin au centre du jardin assure, outre la séparation entre les différents carré, le lien avec la vocation initiale du lieu.

A l’est, le printemps est placé sous l’ascendance du Taureau, signe de terre qui est matérialisé par les petits gnomes placés sur la fontaine. Des rosiers rouges et blancs ont été plantés dans cet espace.

Au nord, l’hiver correspond à la période du Verseau, signe d’air traduit par sa représentation mythologique, les sylphides. Ce carré semper vivens, conserve son feuillage toute l’année. Parmi les essences présentées se trouve un cyprès, des graminées, des genévriers, ou encore des buis.

Au sud, l’été est placé sous le symbole du Lyon, signe de feu et symbolisé par les salamandres. Il est composé de carré contenant des plantes aromatiques et médicinales aux vertus multiples. On y trouve notamment du thym, échinacée, pourpre, bourrache, rhubarbe, verveine, absinthe, lavande ou encore Rhue et millepertuis.

Enfin, à l’ouest, correspondant à l’automne et placé sous le signe du Scorpion, signe d’eau, et traduit par la grenouille, se trouve trois rangées de vignes. Tram à proximité (Ligne A arrêt « Hubert Dubedout Maison du Tourisme », Ligne B arrêt « Sainte-Claire les Halles »), Parking Lafayette à proximité (sous la Maison du Tourisme).

