Atelier tissage pour enfants Saint-Thélo

Du 3 juillet au 28 août le vendredi à 14h30
Venez apprendre à tisser. Les participants repartent avec leurs créations bracelets, attrape-rêve… Accessible aux enfants de 5/6 ans. Sur Inscription.
Tarifs 3€ 5€ .
Maison des Toiles Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 56 38 26
