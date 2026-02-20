Atelier tissage pour enfants Saint-Thélo

Atelier tissage pour enfants

Maison des Toiles Saint-Thélo Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-03

2026-07-03

Du 3 juillet au 28 août le vendredi à 14h30

Venez apprendre à tisser. Les participants repartent avec leurs créations bracelets, attrape-rêve… Accessible aux enfants de 5/6 ans. Sur Inscription.

Tarifs 3€ 5€ .

Maison des Toiles Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 56 38 26

