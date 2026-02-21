Visite guidée Route du lin Saint-Thélo

Visite guidée Route du lin

Tous les mercredis, sur 2 sites, visites guidées des expos permanentes, venez découvrir le patrimoine du Lin, démonstration de teillage et de tissage. Expos temporaires en accès libre.

Maison des toiles à Saint-Thélo à 14h00.

Atelier Musée du Tissage à Uzel-près-l’Oust 16h45

Maison des Toiles Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 56 38 26

