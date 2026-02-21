Visite guidée Route du lin Saint-Thélo
Visite guidée Route du lin Saint-Thélo mercredi 15 juillet 2026.
Visite guidée Route du lin
Maison des Toiles Saint-Thélo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Tous les mercredis, sur 2 sites, visites guidées des expos permanentes, venez découvrir le patrimoine du Lin, démonstration de teillage et de tissage. Expos temporaires en accès libre.
Maison des toiles à Saint-Thélo à 14h00.
Atelier Musée du Tissage à Uzel-près-l’Oust 16h45
Tarif entrée musée (cf site WEB) .
Maison des Toiles Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 56 38 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée Route du lin Saint-Thélo a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de tourisme Bretagne Centre