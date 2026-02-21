Visite guidée Exposition Jeanne Malivel Saint-Thélo
Maison des Toiles Saint-Thélo Côtes-d’Armor
Début : 2026-07-02 14:00:00
2026-07-02
Tous les jeudis, visite guidée de l’ expo temporaire Jeanne Malivel.
Rendez-vous à la Maison des toiles à Saint-Thélo à 14h00.
Tarif entrée musée (cf site WEB) .
Maison des Toiles Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 56 38 26
