Atelier tissage Maison des Templiers Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Atelier tissage

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Les artisans d’Art de la Maison des Templiers proposent un atelier tissage.

Vous apprendrez à tisser les fils de coton (différents coloris au choix) pour créer votre ceinture ou sangle

A partir de 8 ans. .

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 37 01 02

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English : Atelier tissage

L’événement Atelier tissage Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme