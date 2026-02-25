Mini-atelier rigolo Les doigts dans le nez ? Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Mini-atelier rigolo Les doigts dans le nez ?

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:00:00

2026-07-15

Pour les enfants de 3 à 6 ans

Mais que se passe-t-il au musée ? De drôles d’odeurs se font sentir tout le long de la visite.

Par ici, l’odeur du poisson, par là, on renifle le foin, un peu plus loin on sent la pomme. Et si les enfants se laissaient guider par leurs nez ? .

+33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

