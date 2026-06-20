Les Echecs débarquent à Rives en Seine Caudebec en Caux Rives-en-Seine
Les Echecs débarquent à Rives en Seine Caudebec en Caux Rives-en-Seine samedi 18 juillet 2026.
Rives-en-Seine
Les Echecs débarquent à Rives en Seine
Caudebec en Caux 39 Rue de la République Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
♟️ ÉCHECS À RIVES-EN-SEINE ! ♟️
Au programme
✅ Initiation pour les grands débutants
✅ Conseils et perfectionnement pour les joueurs confirmés
✅ Exercices, stratégies et parties pédagogiques
✅ Astuces pour progresser à votre rythme
Enfants, ados et adultes bienvenus ! Venez nombreux!
Ouverture du club à la rentrée 2026 avec des cours réguliers et un accompagnement adapté à tous les niveaux. .
Caudebec en Caux 39 Rue de la République Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
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English : Les Echecs débarquent à Rives en Seine
L’événement Les Echecs débarquent à Rives en Seine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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