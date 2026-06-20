Les Echecs débarquent à Rives en Seine Caudebec en Caux Rives-en-Seine samedi 18 juillet 2026.

Rives-en-Seine

Les Echecs débarquent à Rives en Seine

Caudebec en Caux 39 Rue de la République Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

♟️ ÉCHECS À RIVES-EN-SEINE ! ♟️

Au programme

✅ Initiation pour les grands débutants

✅ Conseils et perfectionnement pour les joueurs confirmés

✅ Exercices, stratégies et parties pédagogiques

✅ Astuces pour progresser à votre rythme

‍ ‍ ‍ Enfants, ados et adultes bienvenus ! Venez nombreux!

Ouverture du club à la rentrée 2026 avec des cours réguliers et un accompagnement adapté à tous les niveaux. .

Caudebec en Caux 39 Rue de la République Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

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English : Les Echecs débarquent à Rives en Seine

L’événement Les Echecs débarquent à Rives en Seine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme