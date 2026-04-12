Les concerts de l’été 2026 en bord de Seine Quai Guilbaud Rives-en-Seine dimanche 5 juillet 2026.

Rives-en-Seine

Les concerts de l’été 2026 en bord de Seine

Quai Guilbaud Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Des concerts gratuits sont organisés chaque dimanche en juillet et août à 16h et ils proposent un répertoire varié et une ambiance conviviale.

05 juillet Million Miles (rock-blues)

12 juillet Lili Music Trio (reprises pop)

19 juillet Nicole Heuzé (Edith Piaf)

26 juillet Bruno Ballandonne (variété)

02 août Segan’ (soul)

09 août Monkey Tong (soul-blues)

16 août Duo Stéréo (variété)

23 août Franck Vilain (musette)

30 août The Angies (jazz-soul-pop) .

Quai Guilbaud Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 12 vie-locale@rives-en-seine.fr

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L’événement Les concerts de l’été 2026 en bord de Seine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme