Mardis de l’été à la pisciculture Saint-Wandrille-Rançon Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Mardis de l’été à la pisciculture

Saint-Wandrille-Rançon Rue de Caillouville Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

À la pisciculture Normand’Truites de Saint Wandrille tous les mardis de juillet et août 2026, des animations festives et ludiques vous seront proposées de 18h à 21h. L’entrée est libre et gratuite, tous les thèmes sont participatifs.

Il sera possible de pique-niquer sur place avec vos paniers en consommant les produits de la pisciculture truites fumées ou rillettes notamment ; des boissons sans alcool seront aussi proposées.

Durant la soirée vous pourrez visiter l’élevage avec l’exploitante, de l’histoire du site aux aspects pratiques du métier en passant par l’observation des poissons présents.

Chaque animation est adaptée à toute la famille et aux novices bien sûr.

Le 7 juillet Truite & Folk

Le 14 juillet Musique acoustique

Le 21 juillet Image de soi et contemplation

Le 28 juillet Prêt-à-porter Nous les Femmes

Le 4 août Taille de bois vert

Le 11 août Musique à danser traditionnelle

Le 18 août Truite à la sri-lankaise

Le 25 août Les tubes de la musique classique

Programme complet sur le site web de la pisciculture.

La pisciculture reste ouverte aux horaires habituels mardi jeudi vendredi 10h-18h et samedi dimanche 14h0-18h. La pêche à la truite est possible sur les horaires normaux toute l’année (pas de pêche en soirée). .

Saint-Wandrille-Rançon Rue de Caillouville Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

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English : Mardis de l’été à la pisciculture

L’événement Mardis de l’été à la pisciculture Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme