Le Cristal Cabaret sort les braises ! Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Le Cristal Cabaret sort les braises !

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Laissez-vous tenter par une édition gourmande et festive avec notre Spéciale Barbecue au Cristal Cabaret

– Grillades savoureuses

– Revue cabaret transformiste

Une ambiance chaleureuse entre plaisir grillé, plumes et paillettes

– Samedi 4 juillet à 19h30

– Dimanche 5 juillet à 12h30

39€ repas-spectacle

(Entrée • Plat • Dessert hors boissons)

Un moment convivial, généreux et inoubliable vous attend…

Les places sont limitées, pensez à réserver rapidement !

Réservation 02.35.56.08.16

35 route de Rançon 76490 Rives-en-Seine .

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com

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English : Le Cristal Cabaret sort les braises !

L’événement Le Cristal Cabaret sort les braises ! Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme