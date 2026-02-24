Une oeuvre, un invité, un café le registre de réclamation des bacs et leurs péripéties Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Une oeuvre, un invité, un café le registre de réclamation des bacs et leurs péripéties

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

2026-07-07

Nous débutons cette soirée en lisant les réclamations des usagers du bac consignées dans un ancien registre. Ce sera, pour nous, l’occasion de vous conter de folles aventures de ce moyen de transport. Entre abordage, sabordage, pannes et réclamations vous verrez que la vie des bacs de Seine est loin d’être un long fleuve tranquille. .

