Informations pratiques

Bégrolles-en-Mauges

Atelier tressage de fils Méthode japonaise le Kumihimo

15 Rue de la croix de pierre Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez découvrir le monde passionnant du tressage !

J’enseigne l’art ancestral japonais du kumihimo qui signifie cordon tressé .

Cette technique permet de réaliser des tresses, plus ou moins grosse, plates, ronde ou même cubique. .

15 Rue de la croix de pierre Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire creation@ateliersnauleau.fr

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English :

L’événement Atelier tressage de fils Méthode japonaise le Kumihimo Bégrolles-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais