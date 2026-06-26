Atelier tressage de fils Méthode japonaise le Kumihimo Bégrolles-en-Mauges
jeudi 9 juillet 2026 · Bégrolles-en-Mauges
Informations pratiques
Bégrolles-en-Mauges
Atelier tressage de fils Méthode japonaise le Kumihimo
15 Rue de la croix de pierre Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez découvrir le monde passionnant du tressage !
J’enseigne l’art ancestral japonais du kumihimo qui signifie cordon tressé .
Cette technique permet de réaliser des tresses, plus ou moins grosse, plates, ronde ou même cubique. .
15 Rue de la croix de pierre Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire creation@ateliersnauleau.fr
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English :
L’événement Atelier tressage de fils Méthode japonaise le Kumihimo Bégrolles-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais