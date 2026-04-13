Atelier trico-Thé, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier trico-Thé Vendredi 29 mai, 14h30 Ludo-médiathèque Gironde

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T14:30:00+02:00 – 2026-05-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T14:30:00+02:00 – 2026-05-29T16:00:00+02:00

Venez partager un temps de tricot dans la bonne humeur autour de quelques

gourmandises !

Débutants bienvenus.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

La ludo-médiathèque vous propose un atelier pour apprendre à tricoter.

Ville de Saint-Médard-en-Jalles