Atelier trico-Thé, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Atelier trico-Thé, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles vendredi 29 mai 2026.
Atelier trico-Thé Vendredi 29 mai, 14h30 Ludo-médiathèque Gironde
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T14:30:00+02:00 – 2026-05-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T14:30:00+02:00 – 2026-05-29T16:00:00+02:00
Venez partager un temps de tricot dans la bonne humeur autour de quelques
gourmandises !
- Débutants bienvenus.
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
La ludo-médiathèque vous propose un atelier pour apprendre à tricoter.
Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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