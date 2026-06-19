Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Saint-Sauveur-Villages

Atelier tricot

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Atelier tricot à la médiathèque Le Cœur Battant.

Tous les mardis de l’été de 10h0 à 12h atelier tricot.

Débutant·e·s ou confirmé·e·s, envie de papoter, venez tricoter !

Fermé du 14 juillet au 15 aout. .

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 08 86 76 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier tricot

L’événement Atelier tricot Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-06-19 par Coutances Tourisme