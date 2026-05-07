Atelier tricot Médiathèque Urt
Atelier tricot Médiathèque Urt vendredi 26 juin 2026.
Urt
Atelier tricot
Médiathèque 156 rue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26 17:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Envie de partager un moment chaleureux autour du tricot ? Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), venez échanger vos astuces, progresser, créer et passer un moment convivial autour d’un thé. .
Médiathèque 156 rue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60 mediatheque@urt.fr
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English : Atelier tricot
L’événement Atelier tricot Urt a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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