Atelier tricot Médiathèque Urt

Urt

Atelier tricot

Médiathèque 156 rue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:00:00

fin : 2026-06-26 17:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Envie de partager un moment chaleureux autour du tricot ? Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), venez échanger vos astuces, progresser, créer et passer un moment convivial autour d’un thé. .

Médiathèque 156 rue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60 mediatheque@urt.fr

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English : Atelier tricot

L’événement Atelier tricot Urt a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque